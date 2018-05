Strand van Nieuwpoort krijgt als eerste een internationaal kwaliteitslabel

Nieuwpoort - Op het strand van Nieuwpoort hebben GoodPlanet Belgium en Toerisme Vlaanderen zaterdagmiddag aan 22 laureaten het kwaliteitslabel Blue Flag uitgereikt. De locatie was niet toevallig gekozen, want na 15 jaar is Nieuwpoort de eerste kustgemeente waar de blauwe vlag mag wapperen.

Blue Flag is een internationaal kwaliteitslabel voor stranden, zwemvijvers en jachthavens. Deze onderscheiding wordt toegekend op basis van de verdiensten op het vlak van waterkwaliteit, milieubeheer, veiligheid, toegankelijkheid, bewustmaking en educatie. Wereldwijd zijn er ruim 4.000 plaatsen in 45 landen die mogen pronken met het bewuste kwaliteitslabel van de Foundation for Environmental Education.

Alle Belgische kandidaten werden gescreend door zowel een Belgische als een internationale jury. De afgelopen jaren vielen enkel jachthavens en zwemvijvers in de prijzen, maar deze keer voldeed ook het strand van Nieuwpoort aan alle voorwaarden. “Dit label is een bekroning van onze geleverde inspanningen. Het toont aan dat we goed bezig zijn en dat we erin slagen kwaliteit te leveren. Maar het stopt hier niet, Nieuwpoort zal zich blijven inzetten voor een duurzaam toerisme”, aldus burgemeester Geert Vanden Broucke.

In onze buurlanden zijn er heel wat meer stranden met een Blue Flag. “We zijn erg blij dat Nieuwpoort als eerste kustgemeente in 15 jaar weer een Blue Flag heeft gehaald, al is dit zeker geen eindpunt. In Nederland bijvoorbeeld wappert de blauwe vlag op bijna elk strand”, aldus Simon Reijniers van Blue Flag België. De projectmanager hoopt dan ook dat andere kustgemeentes zich ook extra zullen inzetten om het kwaliteitslabel te halen.