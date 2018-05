Vandaal trekt door pas vernieuwde Bergstraat in Heist: “Hiermee raak je elke inwoner”

Heist-op-den-Berg - Het gloednieuw asfalt in de Bergstraat in Heist-op-den-Berg zit amper enkele uren na de openstelling al volledig onder de zwarte strepen. Een onbekende maakte met een motor of een bromfiets opzettelijke slipbewegingen en ontsierde zo de pas vernieuwde winkelstraat nagenoeg over de gehele lengte.

De verontwaardiging was groot bij schepen van Openbare Werken Patrick Feyaerts (Open VLD) toen hij de Bergstraat zaterdagochtend aanschouwde. “Ik was enorm boos. Hiermee raak je elke Heistenaar die mee bijdraagt aan een mooi centrum. Ik begrijp het niet”, mijmert hij. “De meeste slipsporen bevinden zich ter hoogte van het kruispunt aan de cafés. Daar werden met opzet cirkels gedraaid zodat er rubber aan het wegdek bleef plakken. Voor de rest staan er over de hele lengte S-vormige figuren op het asfalt.”

De schepen wil met het college bespreken of er klacht tegen onbekenden kan worden ingediend. Of er iets kan gebeuren om de zwarte strepen weer van het wegdek te verwijderen, betwijfelt hij. “We bekijken het, maar ik vermoed dat de schade zal moeten slijten”, zegt hij. “Het slippen moet volgens mij bovendien toch wel wat herrie hebben gemaakt. Ik vraag me dus af of er getuigen zijn.”

