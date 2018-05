Martinez blijft mysterieus over selectie Nainggolan en vertelt waarom Thierry Henry cruciale rol zal spelen op WK

Nog twee keer slapen en dan maakt bondscoach Roberto Martinez bekend welke 23 landgenoten België zullen vertegenwoordigen op het WK voetbal. Voor spelers en fans zijn het dus spannende dagen. Martinez werd intussen door Walk Talk Football op de rooster gelegd met enkele prangende vragen. “Of Nainggolan meegaat naar Rusland? Ik moet de balans in het team bewaren.”

België heeft enkele wereldtoppers in de rangen en geldt dus als een mogelijke kandidaat om op 15 juli de Wereldbekerfinale te winnen. “In Belgiê leeft inderdaad het besef dat we een heel sterke ploeg hebben, maar zonder voorgeschiedenis op het WK is het moeilijk uit te vissen hoe we in het toernooi moeten groeien”, legt Martinez uit. “België kwam nooit verder dan de halve finales (1986, nvdr.). Landen die het WK wel al eens konden winnen, hebben een groot psychologisch voordeel. De laatste 25 jaar waren dat Duitsland, Spanje, Brazilië, Frankrijk en doe er ook Argentinië maar bij. Dat zijn op elk WK de te kloppen teams.

Cruciale rol voor T3 Thierry Henry

Betekent dat dat er voor België helemaal geen hoop is? “Nee, zeker niet. Met onze derde coach Thierry Henry hebben we ook iemand die van cruciaal belang zal zijn wat ervaring betreft. Hij maakte deel uit van een generatie die met zijn land (Frankrijk, nvdr.) voor het eerst het WK won in 1998. Hij brengt voor deze Belgische generatie dus veel knowhow mee. Hij heeft bovendien oog voor detail en hij kan veel gevoel voor empathie brengen voor onze spitsen.”

Roberto Martinez (achtergrond) en Thierry Henry (voorgrond). Foto: Photo News

Bij die spitsen hoort ook Romelu Lukaku, die voor de Belgen een cruciale positie bekleedt in het team. Martinez kent het jeugdproduct van Anderlecht erg goed, want hij haalde Lukaku in 2013 naar Everton - eerst voor een uitleenbeurt, het jaar nadien voor een definitieve transfer. “Toen haalden we hem voor een recordbedrag van 35 miljoen euro. Omdat Romelu één uitzonderlijke kwaliteit heeft: doelpunten scoren.”

“Nainggolan? Ik moet het teambelang voorop stellen”

“Op het moment dat we hem definitief overnamen, in 2014, was hij slechts 21 jaar oud. Nog piepjong dus. Hij was nog geen afgewerkt product. Maar in de daaropvolgende periode was het een genot om Romelu te zien uitgroeien tot misschien wel de meest complete spits ter wereld. Hij is sterk en snel, hij heeft techniek en hij kan zowel als aanspeelpunt als centrumspits fungeren. Dat maakt hem uniek. Vergeet ook niet dat hij nog maar 25 is en de mentaliteit heeft om steeds beter te willen worden. Dat maakt hem uniek.”

Zien we Radja Nainggolan terug in Rusland? Foto: Photo News

In aanloop naar het WK blijft de kwestie-Nainggolan een belangrijk agendapunt. Neemt Martinez de polyvalente middenvelder mee naar Rusland of niet? Een antwoord op die vraag gaf de bondscoach nog niet, maar hij kwam wel kort terug op het onderwerp. “We hebben een pak sterspelers, maar het is belangrijk om hen te verenigen in één ploeg. Het is mijn taak als bondscoach om ze samen tot het sterkst mogelijke team te smeden. En daarom is de zaak-Nainggolan ook zo moeilijk: ook daar moet ik het teambelang voorop stellen en de balans proberen bewaren. En soms gaat dat gepaard met harde beslissingen.” Of Nainggolan ook effectief deel uitmaakt van de Belgische selectie komen we maandag te weten.