Vrouw in levensgevaar na burenruzie over omheining, buurman opgepakt

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - In Seraing heeft een man vrijdag zijn buurvrouw het ziekenhuis in geslagen, omdat hij vond dat de omheining die ze aan het optrekken was, gedeeltelijk op zijn grond stond. De vrouw, een vijftiger, verkeert in levensgevaar, zo heeft het parket van Luik zaterdag meegedeeld.

De buren leven al langer in onmin. Toen de vrouw aan de omheining bezig was, kwam haar buurman al roepend af. Ze sloot zich eerst op in haar huis, maar kwam uiteindelijk toch weer naar buiten.

“De verdachte duwde haar tegen de grond. Het slachtoffer maakte een val van een meter of twee”, aldus het parket van Luik. “Toen ze op de grond lag, kreeg ze stampen tegen het hoofd en het lichaam.”

De vrouw werd naar het ziekenhuis gevoerd. Ze kreeg een hersenbloeding en heeft verschillende breuken in haar gezicht. Ze verkeert in levensgevaar.

De 63-jarige buurman is opgepakt.