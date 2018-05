Vlaming richtte laatste woorden tot zijn ex-vriendin die zoutzuur in zijn gezicht gooide: “Het is jouw schuld”

Het Vlaamse slachtoffer van een zuuraanval heeft een laatste bericht achtergelaten voor zijn ex-vriendin, die hem voor het leven lang verminkte. Mark Van Dongen (29) uit Achel filmde zichzelf de dag voor zijn euthanasie en sprak zijn ex Berlinah Wallace (48) rechtstreeks toe: “Dit komt door jou.” Dat schrijven verschillende Britse media.

“Ik hoop dat je ziet hoe ik er nu uitzie. Dit is jouw schuld”, zou de Vlaming uit Achel in de video gezegd hebben. “Hiermee zal jij van nu aan voor eeuwig moeten mee leren leven. Je hebt er zelf voor gekozen om aan mijn bed te gaan staan. Je zei: ‘Als ik jou niet kan hebben, dan mag niemand dat.’ En toen lachte je. Jij verschrikkelijke vrouw, je lachte.” Die video maken was één van de laatste dingen die hij deed.

Enkele seconden later gooide ze zoutzuur over hem heen. “Over mijn gezicht, mijn arm, mijn borst. Het voelde alsof ik in brand stond””, vertelde Van Dongen later. “Ik liep meteen naar buiten, in mijn boxershort op straat. Maar mijn onderbroek viel uit elkaar, want het zoutzuur had de stof weggevreten. Mijn buur nam me op in haar huis en belde de politie.”

Aanval veranderde zijn leven

Drie jaar terug in de tijd: in 2015 kwam er een einde aan de relatie tussen Achelaar Mark Van Dongen (29) en de Britse Berlinah Wallace, die samen leefden in Bristol. Maar de breuk kwam hard aan voor de vrouw en zeker wanneer ze beseft dat hij een nieuwe vriendin heeft, slaan haar stoppen door. Ze bestelt diezelfde dag nog online een fles zoutzuur en de weken daarna neemt ze meer dan 80 artikels door over de gevolgen van bijtende stoffen op een menselijk lichaam. Op 23 september 2015 besluit ze om haar donkere gedachten om te zetten in gruwelijke daden in de man zijn flat in Bristol.

Het slachtoffer blijft achter met verschrikkelijke verwondingen. Hij verloor zijn been, zijn linkeroog en het meeste van zicht aan zijn rechteroog. Spreken kon hij niet meer, enkel zijn tong uitsteken om de communiceren was de mogelijkheid. Meer dan 14 maanden moest hij in het ziekenhuis doorbrengen, voordat hij thuis verder kon revalideren. Maar Van Dongen zag geen uitweg meer en vroeg bij terugkomst in België euthanasie aan, omdat hij “ondraaglijk veel leed”. Vorig jaar is hij gestorven.

Niet schuldig aan moord

Zijn vriendin Berlinah Wallace (49) is nu door een Britse rechter schuldig bevonden aan de feiten, ook al heeft ze altijd volgehouden dat ze dacht dat het water was wat ze over hem goot. Ze probeerde de rollen nog om te draaien in de rechtbank: “Mark heeft zijn eigen doodsvonnis getekend.” De vrouw ontsnapt wel aan een zware veroordeling want ze wordt niet voor moord vervolgd.