Presentator na dodelijke schietpartij: “Politici zitten met hun handen in hun zakken vol wapengeld en doen niks”

De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel heeft in zijn talkshow een krachtige monoloog gehouden waarin hij uithaalt naar de Amerikaanse politiek. Kimmel deed dat naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in een school in Santa Fe, waar tien doden vielen. “Onze leiders zitten met hun handen in hun zakken vol wapengeld en doen niets.”

De 17-jarige Dimitrios Pagourtzis richtte vrijdag een bloedbad aan in een school in het Amerikaanse Santa Fe. Hij schoot er in het wilde weg, maar in een verklaring aan de politie gaf hij toe dat hij de bedoeling had om meerdere mensen dood te schieten, maar dat hij “leerlingen die hij graag had, liet leven, zodat ze zijn verhaal konden vertellen”.

De zoveelste schietpartij in een Amerikaanse school ligt zwaar op de lever van Jimmy Kimmel, een van de bekende talkshowhosts. In zijn programma Jimmy Kimmel Live haalde hij in een krachtige monoloog uit naar de politici die blijven vasthouden aan de wet die toelaat dat Amerikaanse burgers volledig vrij een wapen kunnen kopen en bezitten.

“Onze leiders sturen hun gedachten en gebeden opnieuw naar de nabestaanden, president Trump zegt dat hij de mensen van Santa Fe steunt in deze tragische tijden en er altijd voor hen zal zijn. Maar als het erop aankomt om er iets aan te doen, gebeurt er niets.”

“Zowel de gouverneurs als de Congresleden weigeren er iets aan te doen omdat ze bang zijn dat het hen politiek schade zal berokkenen”, aldus Kimmel. “Ze kennen de waarheid en weten dat het te ver gegaan is, maar ze zijn te laf om het goede te doen. Ze geven meer om de steun van de NRA (wapenliga, nvdr) dan om kinderen. Dus zitten ze met hun handen in hun zakken vol wapengeld en doen niets. Ze wachten gewoon tot de publieke woede overwaait, want het zijn toch niet hun kinderen die betrokken zijn.”

De presentator riep de kijkers op om te stemmen voor “politici die iets willen doen”.