Buffon uitgebreid in de bloemetjes gezet voor laatste wedstrijd bij Juventus

Gianluigi Buffon speelt zaterdag tegen Hellas Verona zijn allerlaatste wedstrijd in een Juventusshirt. De 40-jarige doelman kondigde niet zo lang geleden zijn afscheid aan, maar of hij ook definitief stopt met voetballen is nog onduidelijk. Voor zijn afscheid bij de Oude Dame werd “Gigi” alvast duchtig in de bloemetjes gezet. Buffon is al 23 jaar profvoetballer en verdedigde daarin maar liefst 17 seizoenen de netten van Juventus.