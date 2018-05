Hotelmedewerkers verkrachten moeder, dochter op het nippertje ontsnapt omdat ze moest overgeven door drugs in drank

Een 25-jarige jonge vrouw en haar moeder hebben verschrikkelijke tijden beleefd, toen ze in Italië slachtoffers werden van een groepsverkrachting. Het onderzoek van de gruwelijke gebeurtenissen is nu na twee jaar afgerond.

Hotelmedewerkers van Alimuri waren helemaal niet van plan om de 50-jarige vrouw en haar 25-jarige dochter een fijne vakantie in het Italiaanse Sorrento te bezorgen, integendeel. Toen de dames in de bar om een drankje kwamen, besloten ze te knoeien met de inhoud. Eén van hen vulde de glazen aan met GHB, in de hoop de vrouwen op die manier te kunnen drogeren.

Gedrogeerd en verkracht door vijf mannen

Even later strompelde de dochter naar haar hotelkamer op de noodlottige dag in oktober 2016. Zij voelde zich immers heel slecht - mogelijk door de drugs in haar systeem - en begon over te geven in de badkamer. Ondertussen was haar moeder echter alleen beneden. Vijf mannen zagen het kwetsbare slachtoffer en sleurden haar mee. De hotelmedewerkers waren allemaal tussen 18 en 21 jaar oud.

“Het leek wel alsof ik van ver keek naar wat er gebeurde, ik kon niets tegenhouden”, zei de vrouw in haar getuigenis. “Ik had het gevoel dat de naakte jonge mannen maar bleven komen. De kamer waar ze me naartoe brachten, herkende ik niet. Alleen zag ik continu één tattoo voor me: die van een kroon in een nek.”

Pas twee jaar later opgepakt

De vrouwen waren zo gechoqueerd dat ze meteen naar huis vlogen. In Kent gingen ze naar de plaatselijke politie die DNA-bewijs verzamelde en de GHB in hun bloed ontdekte. Sindsdien was er een wisselwerking tussen de Italiaanse politie en de Britse agenten om de daders te identificeren. Eerder deze week keerden de vrouwen terug om het onderzoek af te ronden.

Eén van de daders werkte nog steeds in het hotel, de vier andere mannen konden ook gearresteerd worden. Op hun smartphones vonden de agenten een WhatsApp-groep terug met als titel “Vieze gewoontes”. Daarin posten ze geregeld pochende berichtjes om te stoefen met de gruwel die ze de 50-jarige vrouw hadden aangedaan.

Het hotel heeft ondertussen ook gereageerd: “We willen onze solidariteit uitdrukken tegenover het slachtoffer en we ondersteunen elke stap die de politie verder zal zetten om de mannen te vervolgen”, klinkt het.