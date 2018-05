Politie al uren voor mars ter ere van overleden Lamine aanwezig uit vrees voor onrust

Roeselare - De politie is zaterdagnamiddag, enkele uren voor de geplande optocht aan het Stationsplein in Roeselare, al in groten getale aanwezig in de West-Vlaamse stad. De optocht draait rond de bij een uithuiszetting overleden Afrikaan Lamine Bangoura.

Lamine Bangoura stierf op 7 mei bij een uithuiszetting in de Mezenstraat. Over zijn overlijden bestaat nog altijd onduidelijkheid. Omdat zijn vrienden en familie overtuigd zijn dat de tussenkomst van de politie ermee te maken heeft, kwam er fel protest dat resulteerde in een wake, een schermutseling aan het politiekantoor en een mars. Om alles in goede banen te leiden, riep de politie versterking in van andere politiezones.

De vrienden van de overleden Guineeër hebben toestemming gekregen van het Roeselaarse stadsbestuurd om zaterdagavond om 18.30 uur een mars te houden ter ere van Lamine. Ze roepen zaterdag in onze krant nadrukkelijk op om alleen met goede bedoelingen naar de West-Vlaamse stad af te zakken.

Ondanks die oproep was de politie zaterdag al sinds de middag aanwezig op heel wat plaatsen in de stad, omdat ze tocht vreest voor onrust. Collega’s van andere politiezones en de federale politie komen ook nog ter plaatse om de mars vanaf de start in goede banen te leiden.

De manifestanten lopen zaterdag om 18.30 uur vanaf het Stationsplein in tegengestelde richting de Hendrik Consciencestraat inwandelen. Daar gaat het naar rechts naar de Kleine-Bassinstraat. Vanaf daar gaan ze rechtdoor langs het Kleine Bassin. Via de Gasthuisstraat komen ze bij de Ronde Kom, waar ze via de Rondekomstraat ongeveer dezelfde weg terug nemen naar het Stationsplein.

