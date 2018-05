Pride Parade strijdt voor veiligheid van de holebigemeenschap: “Er is nog werk aan de winkel”

Pride Parade strijdt voor veiligheid van de LGBTI+-gemeenschap: “Er is nog werk aan de winkel” Video: Belga

Brussel - In Brussel heeft zaterdag om 14.30 uur de 23ste Pride Parade zich op gang getrokken. Tientallen delegaties hulden de straten van Brussel in de regenboogkleuren en streden met het thema ‘Your local power’ voor veiligheid voor lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders ... in de eigen buurt. De deelnemers willen zo de maatregelen voor diversiteit en tolerantie voor de LGBTI+-gemeenschap op de agenda krijgen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De zon was iets minder van de partij, maar dat lieten de deelnemers van de Pride Parade niet aan hun hart komen. De sfeer zat er dan ook onmiddellijk in bij de deelnemers en de vele aanwezige toeschouwers en politici. Onder anderen Meyrem Almaci (Groen), Johan Van den Driessche (N-VA), Pascal Smet (sp.a), Sven Gatz (Open Vld), Philippe Close (PS), Marie Nagy (DéFI) en Bianca Debaets (CD&V) stapten mee in de stoet.

En zij zijn zich bewust van het belang van het thema Your local power. “Je merkt dat er naar ervaring en openheid toe nog werk aan de winkel is. Daarom pleit ik er ook voor dat elke gemeente een schepen van Gelijke Kansen zou aanduiden”, stelt Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets.

De Pride Parade eindigde rond 17.00 uur na een stoet door de Brusselse binnenstad, maar nadien kunnen het publiek en de LGBTQI+-gemeenschap zich nog ten volle uitleven. Ze zullen nog tot middernacht feesten in de Pride Village op de Brusselse Kunstberg, waar er doorlopend concerten en animaties zijn.