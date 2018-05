Brandweer redt moeder en kind van plat dak nadat ander kind hen buitensloot

Zemst - De brandweer kreeg zaterdagnamiddag een bijzondere oproep binnen: een vrouw en haar kind zaten vast op een plat dak op de eerste verdieping van hun woning. Ze konden naar niet meer af omdat een ander kind het raam achter hen had gesloten.

De oproep kwam zaterdag rond 15.15 uur binnen bij de brandweer van Zemst. In de Kleempoelstraat in de Vlaams-Brabantse gemeente was een kind door het raam gekropen op de eerste verdieping van de gezinswoning. Het kwam vast te zitten op het plat dak, waarna de moeder door hetzelfde raam kroop om het weer mee naar binnen te nemen.

Op dat moment sloot het tweede kind van het gezin het raam, waardoor de vrouw en haar kind vast kwamen te zitten op het plat dak. De brandweer moest ter plaatse komen om hen te bevrijden. Er raakte niemand gewond.