Tevreden Hazard laat niet in zijn kaarten kijken na FA Cup-winst: “Of ik nu bij Chelsea blijf? Vooral blij voor fans”

Na een mager seizoen konden Thibaut Courtois en Eden Hazard met Chelsea toch nog een prijs pakken. Beide landgenoten waren daar natuurlijk zeer blij mee, maar bij de Engelse televisie was er toch ook enige plaats voor berusting. “Als we echt veel wedstrijden willen winnen, moeten we beter spelen”, luidde het bij matchwinnaar Hazard.

“We incasseerden geen tegendoelpunt en scoorden er zelf één, en dat was genoeg vandaag”, vertelde Eden Hazard na afloop. De Rode Duivel scoorde het enige doelpunt van de partij vanaf de penaltystip. “Maar als we volgend seizoen veel wedstrijden willen winnen, moeten we beter gaan spelen. Vandaag moesten we te defensief spelen. Of dit mijn beslissing om hier te blijven beïnvloedt? Nu ben ik vooral gelukkig. De fans zien vieren, is iets wat we leuk vinden. We hadden geen goed seizoen, maar nu eindigen we toch met een trofee.”

Foto: REUTERS

Thibaut Courtois gaf voor de camera’s van BBC Sport ook een korte reactie. “Het hele seizoen heeft lang geduurd, zeker omdat er zoveel speculatie was. Manchester City was dit seizoen fantastisch, maar wij zijn zelf uit de top vier gegleden. Het is wel beter om het seizoen met een trofee te kunnen eindigen.”