Jason Denayer pakt op slotspeeldag Turkse titel met Galatasaray

Galatasaray heeft zich zaterdag voor de 21e keer, en voor de eerste keer sinds 2015, gekroond tot landskampioen van Turkije. Het ging met 0-1 winnen bij Goztepe op de laatste speeldag. Onze landgenoot Jason Denayer speelde de hele wedstrijd.

Bafetimbi Gomis maakte na 66 minuten het enige doelpunt vanop de stip. Galatasaray komt zo als winnaar uit een erg spannend seizoensslot. De nieuwe kampioen telt 75 punten, Fenerbahce heeft er net als nummer drie en uittredend kampioen Basaksehir 72. Besiktas eindigt vierde met 71 punten. Galatasaray gaat rechtstreeks de Champions League in. Voor Denayer is het de tweede prijs die hij pakt met de club uit Istanboel. In 2016 won hij al de Turkse beker.

In Spanje verloor Malaga, met Maxime Lestienne in de ploeg tot een wissel in minuut 68, ook zijn laatste wedstrijd. Thuis ging het met 0-1 onderuit tegen Getafe, na een omgezette strafschop van Loïc Rémy (73.). Malaga was eerder al zeker van degradatie uit de Primera Division.