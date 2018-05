Underdog wint Duitse beker, Bayern grijpt naast de dubbel na tumultueuze finale

Eintracht Frankfurt heeft zaterdag de Duitse beker gewonnen. Het klopte in Berlijn verrassend landskampioen Bayern München met 3-1. Bayern grijpt dus naast de dubbel en kan coach Jupp Heynckes niet uitzwaaien met een tweede prijs. Het werd een tumultueze finale na meerdere interventies van de videoref.

Ante Rebic opende al na elf minuten de score voor Frankfurt. Robert Lewandowski kon na de pauze (53.) gelijkmaken, maar in het slot was het opnieuw Rebic (84.) die Frankfurt de zege schonk. Diep in de blessuretijd maakte Mijat Gacinovic (90+6.) er zelfs nog 3-1 van. Frankurt sloot de competitie in Duitsland af als achtste. Hun winst is slecht nieuws voor Stuttgart, dat als zevende Europa in had gemogen als Bayern de beker gewonnen had maar nu moet toezien .

Of Frankfurt de beker verdiende? Bayern domineerde uiteraard de wedstrijd, het trof zowel voor als na de rust de lat maar botste op een verschrikkelijk efficiënt Frankfurt. Leuk detail: Frankfurt wordt gecoacht door Niko Kovac, de man die volgend seizoen Bayern Munchen in handen krijgt. Kovac zag ook hoe de videoref op het eind van de wedstrijd een belangrijke rol speelde. Bij het tweede doelpunt van Frankfurt was er een tussenkomst van de VAR maar het doelpunt van Frankfurt werd alsnog gevalideerd. In de blessuretijd schreeuwde gans Munchen om een strafschop. Ref Zwayer consulteert op vraag van de VAR de beelden maar geeft Bayern geen strafschop. Seconden later beslist Gacinovic de wedstrijd door op de counter te scoren in een leeg en verlaten goal.

Het is de vijfde bekerzege voor Frankfurt, de eerste sinds 1988. Bayern is met 18 bekers recordhouder .