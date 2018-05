Voetgangster (67) zwaargewond bij aanrijding, 19-jarige bestuurder blaast positief

Schilde -

Op de Turnhoutsebaan in Schilde is zaterdag rond 9 uur een voetgangster van 67 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding door een auto. Dat is vernomen bij het Antwerpse parket. De vrouw werd naar het UZA overgebracht. Zaterdagavond was de toestand van de vrouw nog kritiek.