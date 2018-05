Eden Hazard is de eerste Belg die scoort in Cup Final: “Ben goed omgegaan met de druk”

Door een penalty om te zetten tegen David De Gea was Eden Hazard de matchwinnaar in zijn driehonderdste officiële wedstrijd voor Chelsea. En won hij meteen zijn vijfde prijs bij de Blues. Eerder was er de Europa League (hij miste weliswaar de finale), twee Premier Leagues en een League Cup. Daar komt nu de FA Cup bij.

“Om eerlijk te zijn, we hebben geen groot Chelsea gezien”, wimpelde Hazard al meteen de lof weg. “We kunnen beter dan wat we vandaag hebben laten zien. Man U heeft ook meer kansen gehad dan wij. Thibaut heeft twee-drie belangrijke saves gedaan. We kennen het voetbal van José Mourinho en we weten dat hij al veel finales heeft gewonnen. Dat had ook vandaag kunnen gebeuren. Jammer voor hem zijn ze op ons gebotst. We hebben goed verdedigd vandaag.”

Defensief bleef Chelsea inderdaad foutloos, terwijl Eden Hazard even aan de aandacht van zijn lijfwacht Herrera kon ontsnappen om een penalty te forceren. “Ze maakte een fout en de bal kwam bij mij. Ik had het geluk dat ik met mijn controle Jones afschudde. Of ik ook had gescoord als Jones me niet had neergemaaid, zullen we nooit weten (lacht).”

De penalty schoot Hazard wel netjes binnen. “Bij een penalty is er altijd een beetje druk. Vooral als het 0-0 is in een finale. Maar ik ben er goed mee omgegaan. Ik heb gewacht tot de keeper een kant koos en heb de andere kant uitgetrapt.”

Hazard is hij de eerste Belg die raak treft in een FA Cup Final. “Eerlijk, of ik nu scoor of niet, ik was altijd content geweest. Jullie kennen mij intussen. Als ik het verschil kan maken, zal ik het niet laten maar het belangrijkste is dat we het seizoen afsluiten met een prijs.”