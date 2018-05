Surprise van de chef: Zinedine laat zoon Luca debuteren tussen de palen bij Real

Verrassing bij Real Madrid: de 20-jarige Luca Zidane debuteerde als doelman in de hoofdmacht van de Koninklijken op het veld van Villareal. Real gaf een 0-2 voorsprong in de tweede helft nog prijs maar de zoon van ging telkens vrijuit.

Niet dat vader Zinedine er een gezapige oefenpot van wilde maken, één week voor de finale van de Champions League in Kiev. Neen, de tien veldspelers die aan de aftrap stonden, zijn meer dan waarschijnlijk ook diegenen die in Kiev aan de aftrap zullen staan. Enkel tussen de palen werd er gewisseld. Eerste doelman Keylor Navas zat niet eens op de bank maar het was niet Francisco Casilla die hem tussen de palen verving. Zidane verraste zijn eigen zoon Luca met een basisplaats.

Vooraan geen Benzema maar wel Bale die samen met Isco en Cristiano Ronaldo in de spits werd uitgespeeld. Een vingerwijzing voor volgende week: het zou zomaar kunnen, temeer daar Bale de bezoekers al snel op voorsprong bracht. Toen Cristiano Ronaldo er op het half uur na een prachtige aanval nul-twee van maakte, leek de wedstrijd gespeeld.

Real dutte na de pauze volledig in, wilde blijkbaar geen risico’s nemen en dat brak hen in het slotkwartier zuur op. Roger maakte er met een heerlijke knal 1-2 van en toen Marcelo vijf minuten voor affluiten te laat uitstapte, was Castillejo er als de kippen bij om de gelijkmaker te netten. De arme Luka Zidane ging telkens vrijuit bij de treffers. Het bleef 2-2 waardoor Real met zekerheid de competitie afsluit op een derde plaats, achter Barcelona en stadsgenoot Real Madrid.