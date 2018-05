Spannende slotdag: punt tegen PSG zorgt voor behoud, Hollandse hattrick schenkt Lyon de Champions League

Slotspeeldag in Frankrijk met nog heel wat op het spel. Lyon moest winnen van Nice om zich voor de Champions League te plaatsen, Caen pakte het punt van het behoud tegen de miljardenploeg van PSG. Een overzicht.

Grootste verliezers van de avond waren Marseille en Nice. Marseille, dat woensdag nog de finale van de Europa League verloor, kon zich nog plaatsen voor de Champions League. Het moest daarvoor winnen van Amiens, wat het ook deed (2-1). Maar het moest ook rekenen op puntenverlies voor Lyon. Dat kreeg in eigen stadion Nice op bezoek. Dat Nice had nog punten nodig om zich te plaatsen voor de Europa League. Het werd een zinderende partij waarin Plea de bezoekers al snel op voorsprong bracht. Waarna Memphis Depay zijn moment gekomen achtte. De Nederlandse spits scoorde na de pauze een zuivere hattrick waardoor niet Marseille maar wel Lyon volgend jaar naar de Champions League mag, samen met PSG en Monaco. Nice ziet door de nederlaag zowel Bordeaux als Saint-Etienne over zich springen. Bordeaux pakt de felbegeerde zesde plaats dankzij een beter doelsaldo en mag dus volgend seizoen naar de voorronde van de Europa League. Nice-trainer Lucien Favre kondigde na de verloren partij zijn ontslag aan bij Nice. Hij wordt als belangrijkste kandidaat als nieuwe trainer van Borussia Dortmund gemeld.

Onderaan had Caen nog een punt nodig om zich veilig te stellen. Helaas heette de tegenstander Paris Saint-Germain. De Parijzenaren, met Meunier aan de aftrap, brachten een veredeld B-elftal aan de aftrap waardoor de thuisploeg kon standhouden en het felbegeerde punt bemachtigde. Kind van de rekening werd Toulouse dat zich via barragematchen in de Ligue 1 moet proberen te houden. Bij Monaco kreeg Youri Tielemans een basisplaats. De Monegasken wonnen met 0-3, Tielemans speelde de ganse wedstrijd.