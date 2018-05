Amerikaanse krant schuwt controversiële cover niet na alweer schietpartij in school, en gebruikt daarvoor ook Meghan en Harry

Hét nieuwsfeit van de dag zaterdag? Het huwelijk van Harry en Meghan Markle. Een heuchelijke gebeurtenis, die bruiloft van een Britse prins en een Amerikaanse actrice. Maar in Amerika zelf werd dat sprookjeshuwelijk overschaduwd door een tragische gebeurtenis een dag eerder: alweer een schietpartij.

De (linkse) New Yorkse krant Daily News maakte dat duidelijk door op de cover een foto van Meghan en Harry te zetten, maar daaronder ook een foto van twee van de slachtoffers van de schietpartij in Santa Fe van vrijdag te plaatsen. “Zij houden koninklijke huwelijken. Wij houden begrafenissen voor schoolkinderen”, staat er in grote letters bij.

De voorpagina werd op sociale media al druk becommentarieerd en gedeeld.

De krant staat er om bekend controverse op hun cover niet te schuwen. Het is niet de eerste keer dat ze een voorpagina uitbrengen met een duidelijk statement. En ook niet de eerste keer dat dit was naar aanleiding van een schietpartij. Nadat de krant kritiek had gekregen omdat ze een duidelijk standpunt had ingenomen in het wapendebat na de zoveelste dodelijke schietpartij in de Verenigde Staten, kwam de krant met een sarcastische front.