Britse koninklijke familie dankt iedereen voor aandacht voor huwelijk Meghan en Harry

De dankbetuiging kwam er via het officiële Twitterkanaal van het Britse koningshuis. “Dank aan iedereen die naar Windsor kwam en aan iedereen in het Verenigd Koninkrijk, de Commonwealth en de hele wereld die gevolgd hebben. En nogmaals proficiat aan de pas getrouwde Hertog en Hertogin van Sussex”, klonk het.

Thank you to everyone who came to Windsor and those who followed from around the UK, the Commonwealth, and the world today. Congratulations once again to the newly-married Duke and Duchess of Sussex. #royalwedding pic.twitter.com/SQWQg5ZsOq