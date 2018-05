Zes relschoppers opgepakt na geweld na optocht voor overleden Lamine: “Een van hen wilde agent doden”

Roeselare - Na de rellen bij de mars voor de overleden Lamine werden zes relschoppers opgepakt. Dat meldt VTM Nieuws. Een van de relschoppers had de bedoeling om een agent te doden, klinkt het.

Ongeveer 350 mensen hebben zaterdagavond deelgenomen aan de optocht ter ere van de overleden Lamine Bangoura in Roeselare. De Guineeër overleed na zijn uithuiszetting, volgens veel manifestanten door het optreden van de politie. De deelnemers aan de mars hielden het rustig, maar uit onvrede met het gewijzigde parcours kwam het wel even tot een confrontatie met de politie. Na afloop van de mars liep het wel uit de hand en bekogelde een twintigtal van de manifestanten de politie met stenen. Er werden vernielingen aangericht, maar niemand raakte gewond.

LEES OOK. Opstootjes tijdens mars voor overleden Lamine: “We gaan snel antwoorden moeten krijgen, jullie hebben geen controle over ons”

Foto: STEFAAN BEEL

Dat had mogelijk wel anders kunnen uitdraaien. Een van de relschoppers wachtte de politie op op een hoek van het stationsplein. Hij had een steen bij zich en wierp die naar de politie. “De man had duidelijk de bedoeling om de agent te doden.” Toen de man zag dat de politieagent de steen met zijn schild kon afweren, gooide hij een andere steen. Ook die steen kon de agent ontwijken.

De man kon wegvluchten maar werd nadien toch opgepakt: hij probeerde met zijn auto te vertrekken, maar werd klemgereden door de politie. Hij werd opgepakt op verdenking van beschadigingen en poging tot doodslag. De arrestatie had vooral te maken met het gebrek aan medewerking van de persoon in kwestie. Hij weigerde bijvoorbeeld zijn identiteit kenbaar te maken.

Naast die steengooier werden er ook nog vijf andere mensen opgepakt. Zij werden intussen weer vrijgelaten na een nacht in de politiecel. Het parket zal beslissen over het lot van de man die met stenen naar een agent gooide. Wellicht zal hij na verhoor mogen beschikken.

Geschokt

“Ik ben geschokt dat in een manifestatie tegen geweld een twintigtal heethoofden het toch nodig vond om geweld te gebruiken. Dat is onaanvaardbaar in onze stad”, reageert burgemeester Kris Declercq (CD&V) aan VTM NIEUWS.