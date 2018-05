Poema valt plots mountainbikers aan: 31-jarige man overleeft aanval niet, terwijl het dier niet wil lossen

Een poema heeft zaterdag in de Amerikaanse staat Washington plots twee mountainbikers van hun fiets gesleurd. Het wilde dier beet één man dood en liet één zwaargewonde achter, zo schrijven de Amerikaanse media.

De twee mannen waren rustig aan het fietsen op zo’n vijftig kilometer van Seattle. Voor ze het goed en wel beseften had de poema hen aangevallen. De zogenaamde bergleeuw sleurde hen van hen fiets, beet, krabde en knauwde.

Eén van de fietsers, een 31-jarige man kon de aanval overleven en wist de hulpdiensten te bellen. De noodcentrale hoorde enkel een ‘Kan je me horen? Help!’, maar zond meteen een ploeg naar de locatie van de man zijn telefoon. Daar troffen ze de man, en iets verderop ook het dode lichaam van zijn vriend. De poema zou nog steeds bij het lijk hebben rondgewandeld.

Ondertussen herstelt het overlevende slachtoffer van zijn verwondingen. “Zijn toestand is kritiek, maar hij is wakker en alert”, laat het ziekenhuis weten via Twitter. Hij mag van geluk spreken dat hij zijn aanvaring met de grootste katachtigen uit het noorden van de Verenigde Staten heeft overleefd.

Een woordvoerder van de lokale politie laat weten dat er meteen medewerkers van het ministerie voor Vis en Wild opgeroepen zijn. Zij volgden de sporen van de poema en hebben het dier uiteindelijk doodgeschoten. Ze benadrukken wel dat poema’s slechts zelden mensen aanvallen, en enkel wanneer die opduiken in het territorium van de katachtigen. Omdat hun gebied steeds meer bevolkt geraakt, krimpt hun terrein en vallen de schuchtere dieren aan. Jaarlijks vallen er zo gemiddeld 25 dodelijke slachtoffers in Noord-Amerika, terwijl er nog 95 aanvallen niet fataal afliepen.