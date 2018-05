Moeder dodelijk slachtoffer schietpartij Santa Fe: “Schutter had het op mijn dochter gemunt omdat ze hem in de klas had afgewezen”

De moeder van een van de slachtoffers van de dodelijke schietpartij op de Santa Fe High School in de Amerikaanse staat Texas zegt dat de schutter het op haar 16-jarige dochter had gemunt.

Een van de eerste slachtoffers van de schietpartij is Shana Fisher. De tiener was net 16 geworden, maar werd vrijdag doodgeschoten door Dimitrios Pagourtzis. Volgens Sadie Rodriguez, de moeder van Shana, had Dimitrios het op haar dochter gemunt. Volgens haar had de schutter boontje voor Shana. “Hij bleef zich steeds opdringen aan haar, maar ze zei dat ze daar niet mee gediend was”, zegt Sadie. “Zijn avances werden steeds agressiever.”

Vorige week zou Shani aan Dimitrios nogmaals hebben duidelijk gemaakt dat ze geen relatie met hem wil en dat hij moest stoppen. Ze zou hem daarbij in de klas, voor iedereen, belachelijk hebben gemaakt en zou hem in de klas nogmaals hebben afgewezen.

Dimitrios Pagourtzis drong vrijdag met twee wapens de Santa Fe High School binnen. Hij begon te schieten. Twee leerkrachten en acht leerlingen, waaronder ook Shani, overleefden de schietpartij niet. Een tiental andere leerlingen raakten gewond. De jongeman kon opgepakt worden door de politie.