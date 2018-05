Carrasco heeft lak aan alle verwijten: “Ik luister alleen naar mezelf. En mijn vrouw”

Zo bars zijn coach Bernd Schuster ons ontving, zo vriendelijk maakte Yannick Carrasco (24), nochtans wel eens een “moeilijke jongen” genoemd, tijd voor zijn eerste interview sinds zijn veelbesproken transfer naar China. Openhartig vertelt de wingback van de Rode Duivels hoe hij door twijfels werd overmand toen hij op de bank zat bij Atlético. “Zal de coach mij wel meenemen naar het WK?” En wat hem, bovenop het geld, ook naar China dreef: “Ik wilde hier de eerste jonge buitenlandse topper zijn.”

Afspraak in het imposante The Castle Hotel in Dalian, een ‘provinciestadje’ van 3,5 miljoen inwoners in het noordoosten van China. Het hotel biedt een prachtig uitzicht op de Dalianbaai aan de Gele Zee ...