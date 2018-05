ISIS dreigt ermee Messi en Ronaldo te onthoofden op het WK: “De grond zal met jullie bloed gevuld worden”

Het is niet de eerste keer dat ISIS ermee dreigt toe te slaan op het Wereldkampioenschap Voetbal. Ook afgelopen week deed de terreurgroep dat weer. Via een propagandaposter dreigen ze ermee voetbalsterren Lionel Messi en Christiano Ronaldo te onthoofden.

Voetballers en fans werden in video’s en boodschappen eerder al bedreigd met messen, wapens en voertuigen. Nu richt ISIS zich specifiek op twee voetbalsterren. Op een poster staan de Argentijn Lionel Messi en de Portugees Christiano Ronaldo afgebeeld vlak voor ze door gemaskerde ISIS-beulen worden onthoofd op een voetbalveld. Er staat bij dat “jullie bloed de grond zal vullen”.

Op een andere poster staat het WK-logo, met daarbij de tekst: “We zullen er zijn!”, waarbij ISIS belooft dat het een ‘explosief WK’ wordt.

Naast die posters had de terreurgroep eerder al “handleidingen” verspreid voor volgers waarin die worden aangemoedigd om op het WK in Rusland toe te slaan met vrachtwagens, wagens, messen, geweren en bommen. Er wordt bovendien in uitgelegd welke delen van het menselijke lichaam het meest kwetsbaar zijn om iemand dodelijk te kunnen raken.

De posters en handleidingen werden onderschept door cyber-intelligentiebedrijf Sixgill, die de conversaties van ISIS op Telegram monitort.

Het WK Voetbal gaat op 14 juni van start. Rusland heeft al diverse maatregelen genomen om de veiligheid te verhogen tijdens dat toernooi. De matchen zullen gespeeld worden in 11 steden. De finale vindt plaats in Moskou.