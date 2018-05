Jongen (12) krijgt doodsbedreigingen nadat hij per ongeluk zwanger stokstaartje doodt tijdens schooluitstap

Een schooluitstap naar de dierentuin is helemaal uit de hand gelopen voor een twaalfjarige jongen uit Hongarije. In de Kecskemeti Zoo doodde hij per ongeluk één van de zwangere stokstaartjes, waarna de tiener plots talloze doodsbedreigingen kreeg via zijn sociale media.

Het was een zonnige dag toen de twaalfjarige jongen met zijn klas naar de zoo in Hongarije trok. De kinderen amuseerden zich rot, maar aangekomen bij de stokstaartjes ging het mis. Een twaalfjarige jongen was immers zo onder de indruk van de dieren dat hij hen graag wou aanraken. Ook al stonden er talloze borden met waarschuwingen, hij stak zijn vinger toch tussen de spleten van het hek.

Stockbeeld zwanger stokstaartje. Foto: Shutterstock

In de kooi voelde een vrouwelijk dier, dat Zara heet, zich heel erg bedreigd. Het stokstaartje was immers zwanger en ze dacht wellicht dat de hand een bedreiging vormde voor zichzelf en het ongeboren meerkatje. Ze probeerde zich dan ook meteen te verdedigen door haar tanden in de jongen zijn vinger te zetten.

Fataal voor stokstaartje en ongeboren baby

De twaalfjarige schreeuwde het uit van de pijn. Om het dier van zich af te kunnen schudden bewoog hij verwoed met zijn handen, maar dat zou Zara fataal worden. Het kleine zwangere dier kwam immers hard met haar hoofd op de grond neer en stierf meteen.

Tamas Tokovics, de directeur van de Kecskemeti Zoo, reageerde emotioneel op het verlies van het zwangere stokstaartje. “Zara was echt een ster in onze dierentuin. Met haar nieuwsgierigheid, haar levendigheid. Ze stal de harten van iedereen. Zes maanden lang mocht ik haar opvoeden, overdag in mijn kantoor, nadien in mijn huis, om haar later ook aan het publiek te laten zien.”

Doodsbedreigingen voor de jongen

De dood van het dier maakt hem niet alleen verdrietig, maar ook heel boos. “Wie zijn schuld is dit? Die van de jeugd van tegenwoordig, die steeds minder respectvol omgaat met de natuur en het leven? Of die van de leerkrachten, die steeds minder begrijpen van de studenten waarvoor ze moeten zorgen. Of die van de ouders, die falen in de opvoeding?”

En die vraag veroorzaakt heel wat commotie in Hongarije. Hoewel de directeur geen klacht zal indienen, wezen heel wat mensen met hun vinger naar het twaalfjarig kind. Op Facebook werd een groep opgericht, die vond dat de jongen een voorbeeld moest zijn en dat hij een gevangenisstraf zou moeten krijgen. Anderen gingen enkele stappen verder en stuurden doodsbedreigingen naar de jongen.