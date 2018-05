Auto zwalpt door centrum Brasschaat, vier inzittenden naar ziekenhuis. “Wonderwel raakte niemand anders gewond”

Brasschaat - Twee mannen en twee vrouwen zijn zondagochtend naar het ziekenhuis gevoerd na een zwaar ongeval op de Bredabaan in het centrum van Brasschaat. Ze reden al zwalpend het centrum, waarna de bestuurder de controle over het stuur verloor. “Wonderwel raakte niemand anders gewond”, klinkt het bij de politie.

Het was zondagochtend mooi weer, dus was er veel volk op de been in het centrum van Brasschaat. Rond tien uur reed een auto vanuit de richting van Antwerpen richting Maria-ter-Heide.

“Volgens getuigen zwalpte het voertuig over de baan”, zegt woordvoerster Tina Bruggeman van de politiezone Brasschaat. “De bestuurder is daarna de controle over het stuur verloren ter hoogte van de kapperszaak Kreatos. Hij heeft eerst een verkeerslicht aan de ene kant van de straat geraakt, is weggekatapulteerd naar de andere kant en raakte ook daar een verkeerslicht.”

De vier inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht, maar blijken slechts lichtgewond te zijn. “Er kon nog geen ademtest worden afgenomen, maar er volgt zeker nog een bloedtest”, aldus Tina Bruggeman.

Het is een klein wonder dat niemand anders gewond raakte. Volgens onze informatie miste de auto op een haar na een bushalte. De brokstukken lagen bezaaid over de Bredabaan, waardoor die een tijdlang versperd was en het verkeer moest omrijden.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM