Boze actrice doet Cannes voor even heel ongemakkelijk voelen met beklijvende speech: “Weinstein verkrachtte me op dit festival. Dit was zijn jachtterrein"

Italiaanse actrice Asia Argento heeft zaterdagavond op de slotceremonie van Filmfestival Cannes een straffe speech gegeven. Ze vertelde dat Harvey Weinstein haar daar verkracht heeft toen ze 21 jaar oud was. Ze waarschuwde ook ‘andere Weinsteins’: “We weten wie jullie zijn”.

Argento was een van de eerste vrouwen die in oktober vorig jaar vertelde dat ze is mishandeld door filmproducer Harvey Weinstein, en werd zo het symbool van het schandaal rond de Hollywoodproducer. Ze stond op het podium naast jurylid Ava DuVernay om de prijs voor beste actrice uit te delen, maar kreeg ook de kans om zelf een speech te mogen geven. En dat deed ze met vuur.

“In 1997 werd ik door Harvey Weinstein verkracht in Cannes. Ik was 21. Dit festival was zijn jachtterrein. Ik wil een voorspelling maken: Harvey Weinstein zal hier nooit meer welkom zijn. Hij zal leven in schande, uitgespuwd door de filmgemeenschap die hem ooit omhelsde en zijn misdaden bedekte.”

“Een hele gemeenschap keerde zich van hem af, zelfs zij die de feiten nooit hebben aangeklaagd. Zelfs vannacht zitten er tussen jullie de mensen die moeten ter verantwoording worden geroepen voor hun gedrag tegen vrouwen, gedrag dat niet thuishoort in deze industrie en in geen enkele industrie”, zei een boze Argento. “Jullie weten wie jullie zijn. Maar het belangrijkste is dat wij weten wie jullie zijn. We gaan jullie hier niet langer mee laten wegkomen.”

Argento kreeg daarna een daverend applaus. Ook op sociale media kreeg ze veel lof voor haar openhartige en vurige speech.

Nadien zei Argento zelf nog op Twitter dat ze op de slotceremonie sprak in naam van “ons allemaal”, waarna ze de namen opsomde van heel wat vrouwen die getuigd hadden over seksueel misbruik door Weinstein.

Asia Argento verwierf bekendheid met de populaire actiefilm xXx. Ze is de dochter van horrorregisseur Dario Argento (’Suspiria’). Na haar bekentenissen in ’The New Yorker’ onthulde ze ook dat haar zelf geregisseerde film ’Scarlet diva’ een verwerking was van haar ervaringen met Harvey Weinstein.

