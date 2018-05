Morgen maakt Roberto Martinez de 23 Rode Duivels voor het WK bekend: onze liniecoaches maakten hun keuze nu al

Maandag om 12 uur is het zover. Dan maakt Roberto Martinez zijn 23 spelers (plus 12 invallers) voor het WK in Rusland bekend. En de bondscoach heeft nog enkele knopen door te hakken. Wat met Nainggolan? Kunnen Chadli en Tielemans geselecteerd worden nadat ze de jongste maanden amper speelden? Onze liniecoaches Geert De Vlieger, Eric Van Meir, Eddy Snelders en Jan Ceulemans helpen Martinez alvast een handje. Maar niet zonder onder elkaar te discussiëren.