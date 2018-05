Kristof Calvo zeer scherp voor N-VA: “Ze zijn op weg om meer te realiseren van plan Vlaams Blok dan van eigen programma”

Kristof Calvo (Groen) heeft zondagmiddag in het VTM Nieuws zwaar uitgehaald naar N-VA. Hij noemde de partij onder andere ‘Vlaams Belang Light’.

Calvo zat in het VTM Nieuws om zijn nieuw boek ‘Leve Politiek’ voor te stellen. Toen het over N-VA ging, was de politicus bijzonder scherp. “N-VA flirt steeds meer met extreemrechts”, zegt hij. “N-VA is aardig op weg om meer te realiseren van het 70 punten-plan van het Vlaams Blok dan van het eigen verkiezingsprogramma.”

Hij verwijst daarmee onder andere naar de beslissing van N-VA-regeringsleden Johan Van Overtveldt en Theo Francken om bij de Nationale Bank een studie te bestellen over de economische impact van de migratie. “Het uitvoeren van een studie in verband met de kosten- batenanalyse van de massale aanwezigheid van vreemdelingen in ons land stond in dat controversiële 70-puntenplan van Vlaams Blok uit 1992 op de vijfde plaats”, aldus Calvo.

Daarnaast is Calvo ook niet te spreken over de houding van N-VA in het debat rond kernenergie. N-VA blokkeert een kernuitstap, volgens Calvo, en is daarmee een pleitbezorger voor de Franse multinational Engie. “Ik stel meer en meer vast dat lang niet meer het Nederlands de belangrijkste taal is voor de N-VAl, maar wel de taal van het grote geld, ook als de betrokken personen Frans praten”, zei Calvo. “N-VA spant zich sterk in voor een Franse multinational. Dat is toch moeilijk te begrijpen voor een Vlaams-nationalistische partij. N-VA is de beste lobbyist van een Franse multinational.”