Reddingsactie van dierenactivisten loopt fout: herten komen op snelweg terecht en moeten worden afgeschoten

Een poging tot een reddingsactie van dierenrechtenactivisten heeft in Nederland uiteindelijk tot de dood van de dieren geleid.

Actievoerders hadden op 21 plaatsen de hekken doorgeknipt van natuurgebied Oostvaadersplassen. Drie edelherten konden daardoor ontsnappen en liepen daarop de snelweg op. Maar dat leidde tot gevaarlijke situaties. De snelweg moest worden afgesloten omdat de verkeersveiligheid in gevaar kwam. Uiteindelijk moesten de dieren worden afgeschoten.

“Als bij wonder zijn er geen ernstige verkeersongevallen gebeurd, maar je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als zo’n groot edelhert voor je auto komt op de snelweg waar je 130 kilometer per uur mag rijden”, zegt Joke Bijl van Staatsbosbeheer aan de Nederlandse krant De Telegraaf. “Wij vinden de methoden die de activisten toepassen onacceptabel, want het levert gevaar op voor de hele omgeving. Met de illegale nachtelijke activiteiten brengen de activisten de dieren, onze medewerkers en zichzelf in gevaar. Dat moet gewoon stoppen.”

Zondagochtend zijn medewerkers van Staatsbosbeheer begonnen met het repareren van de hekken.

Volgens de actievoerders zou er in het natuurgebied onder andere te weinig voedsel zijn voor de dieren. Er is veel kritiek op hoe wordt omgegaan met de grote grazers in het gebied. Afgelopen winter stierven fors meer grazers dan voorgaande jaren, de meeste werden afgeschoten omdat ze te zwak waren om de winter te overleven.