Mama glimlachend gearresteerd nadat ze haar dochter (11) zestig keer sloeg met pikhouweel en in brand stak

Een blonde vrouw komt glimlachend met een politievrouw geboeid de zaal in. Aan de blijheid op haar gezicht durft niemand vermoeden dat ze net iets gruwelijks gedaan heeft. De 39-jarige Taheera Ahmad had haar drie kinderen immers net een week lang gegijzeld, om uiteindelijk haar 11-jarige dochter 60 keer te slagen met een pikhouweel en in brand te steken.

“Duivelse kinderen.” Zo noemde Taheera Ahmad haar drie dochters van zeven, negen en elf jaar oud. Toen de meisjes even naar hun mama keken vorige week, sloegen de stoppen van de vrouw door. Ze werd woedend “op de manier waarop zij haar aankeken” en sleurde haar dochters naar hun kamers. Naar buiten mochten ze niet, en ook eten en drinken kregen ze nauwelijks.

60 keer

Alsof dat nog niet erg genoeg was, besloot de moeder dinsdag om drastische maatregelen te nemen. De vrouw bond haar twee dochters van negen en elf vast, waarna ze het oudste meisje aanviel met een pikhouweel. Ze sloeg haar wel 60 keer. Even later probeerde de vrouw haar in brand te steken, toen dat niet lukte begon ze alles in gereedheid te brengen om het volledige huis in vlammen te doen opgaan.

De jongste van het stel, een 7-jarig meisje, kon tijdens de verschrikkelijke gebeurtenissen haar middelste zusje helpen ontsnappen. Het kind van 9 jaar oud rende naar de buren, die meteen de politie inschakelden. Maar toen de agenten de vrouw wilden arresteren, was ze nergens te bespeuren. De 39-jarige vrouw was op de vlucht geslagen en kon pas 17 uur na het incident aangehouden worden door de politie. Terwijl ze haar wegvoerden glimlachte de vrouw breed.

Jongste kinderen veilig, oudste vecht voor haar leven

Het verschrikkelijke familiedrama in de Amerikaanse stad Tulsa verbaast de wereld. De buren reageren vol ongeloof, omdat zij nooit iets vreemds opmerkten. Het 11-jarige meisje ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en is sinds de aanval niet meer bij bewustzijn geweest. Het jongste kind werd veilig teruggevonden.