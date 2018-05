Records, strafschoppen en prijzen: de carrière van Timmy Simons in 12 indrukwekkende cijfers

Zonder onverwachte wending speelt Timmy Simons vandaag tegen AA Gent zijn laatste match als professioneel voetballer. De voormalige aanvoerder speelde in totaal 19 jaar op het hoogste niveau en daarin zorgde hij voor enkele indrukwekkende cijfers. Een overzicht.

41

Dik 41 jaar is Timmy Simons momenteel. Door zijn – in voetbaltermen hoogbejaarde – leeftijd gebruiken we als synoniem graag het woord oudersdomdeken, maar sinds 25 februari 2018 is hij officieel de oudste speler die speelde in de Belgische eerste klasse. In de competitiematch tegen Standard viel hij pas één minuut voor affluiten in, maar daarmee verbrak Simons met zijn 41 jaar 2 maanden en 14 dagen het 93-jarige record van Charles Cambier. Nadien vergaarde hij nog speelminuten in 6 matchen. Tegen AA Gent zal hij het record vestigen op 41 jaar 5 maanden en 9 dagen.

798

Als Simons speelt tegen Gent zal hij in zijn hele carrière volgens de database van Transfermarkt.com 798 officiële profmatchen voor een club gespeeld hebben, goed voor – hou u even vast – meer dan 69.000 minuten op het veld. In meer dan de helft van de matchen (430) droeg hij het blauw-zwarte shirt van Club Brugge. Met nog PSV, FC Nürnberg en Lommel SK speelde Simons in zijn hele carrière voor slechts vier clubs. Een trouwe soldaat dus.

Timmy Simons speelde in 2013 in Duitse loondienst een oefenwedstrijd tegen Club Brugge. Foto: Photo News

5

Drie seizoenen geleden slaagde Victorien Angban (toen bij STVV, nu bij Waasland-Beveren) erin om in één seizoen drie rode kaarten te pakken. Daarmee werd de verdedigende middenvelder evenveel keer van het veld gestuurd als Timmy Simons in 19 jaar. Ondanks zijn riskante positie in de ploeg grossierde de ervaren Club-speler nooit in kaarten of zware overtredingen. Eigenlijk nog straffer is dat Simons in totaal amper vijf (!) wedstrijden moest missen wegens een schorsing.

18

In zijn 19 profjaren heeft Timmy Simons samengewerkt met 18 verschillende clubtrainers. Hij debuteerde onder het gezag van Lei Clijsters, daarna volgden onder meer Guus Hiddink, Trond Sollied en Dieter Hecking. De grootste Simons-believer was uiteindelijk Michel Preud’homme. Hij gaf in zijn drie seizoen aan het hoofd bij Club Brugge de onverzettelijke dertiger het meeste speelminuten van alle trainers door hem meermaals boven jonger geweld te verkiezen.

28

Een dijbeenverrekking, een bloeduitstorting en rugproblemen. Ziedaar de blessurehistorie van Timmy Simons. Die hielden de voormalige Rode Duivel welgeteld 28 dagen aan de kant. That’s it in een volledige carrière van 19 jaar. Best onverslijtbaar dus, dat lichaam van Simons. Geen verrassing, want op trainingen toonde hij zich telkens de gretigste en wist hij perfect hoe hij zich moest klaarstomen voor de strijd.

87

Op voorwaarde dat hij tegen Gent niet scoort, eindigt Timmy Simons zijn voetbalcarrière met 87 goals. Zeker geen slecht cijfer voor defensieve middenvelder, die vooral trefzeker was vanop de strafschopstip. Liefst 68 keer trapte hij een penalty tegen de netten.

Simons was bijzonder trefzker vanaf de penaltystip. Foto: BELGA

92

Voor zelfverklaard strafschopanalist Jan Mulder is Timmy Simons het schoolvoorbeeld van hoe je een perfecte strafschop neemt. En of de Diestenaar weet hoe hij een elfmeter moet omzetten: bijna 92% (91,89) van de ballen die Simons op de stip legde, belandde daarna tegen de netten. Van de in totaal 74 strafschoppen die de 41-jarige Club-speler ooit nam, miste hij er slechts zes. Toevallig: bij de doelmannen tegen wie Simons faalde, staat ook een huidige ploegmaat: Kenneth Vermeer.

18

De huidige titel van Club Brugge was de achttiende prijs die Timmy Simons in zijn carrière won. In het blauw-zwarte shirt pakte hij vier landstitels, drie bekers en Supercups. In Nederland was zijn prijzenslag ook niet slecht met drie titels en een Supercup bij PSV. Individueel werd Simons twee keer verkozen tot Profvoetballer van het Jaar en ontving hij in 2002 de Gouden Schoen.

Simons (links) kwam dicht bij het oude interlandrecord van Jan Ceulemans. Foto: Photo News

94

Voor Jan Vertonghen erop en erover ging, moest Jan Ceulemans vooral Timmy Simons vrezen om zijn titel van record-international te moeten afstaan. De Vlaams-Brabander zou uiteindelijk stranden op 94 caps, twee minder dan de Caje. Met zijn laatste interland, toen Simons in laatste instantie bij de selectie kwam ter vervanging van Kabasele, mocht hij tegen Estland zeven minuten voor tijd invallen waardoor hij wel een ander record veroverde. Sinds die 13de november 2016 is Simons met 39 jaar 11 maanden en 2 dagen de oudste speler ooit bij de Rode Duivels. Bij de nationale ploeg was Simons lange tijd aanvoerder, ging hij mee naar een WK en scoorde hij in totaal zes doelpunten, allemaal vanop de penaltystip.

221

Van de honderden spelers met wie Simons tijdens zijn carrière een ploeg vormde, heeft hij de meeste matchen samen gespeeld met Peter Van der Heyden. Volgens de stats van Transfermarkt stonden de twee op clubniveau alleen (dus de matchen bij de Rode Duivels niet meegerekend) 221 officiële matchen samen op het veld. Ook Gert Verheyen (214) en Philippe Clement (206) komen in de buurt. Van de huidige Brugse kern heeft Simons het vaakst samen gespeeld met Ruud Vormer (124).

5.000.000

Volgens Transfermarkt.com is Timmy Simons momenteel nog 100.000 euro waard, een vijftigste van zijn marktwaarde na de landtitel met Club Brugge in 2005. Toen verkocht blauw-zwart zijn sterkhouder voor vijf miljoen euro aan het Nederlandse PSV. Nooit zou hij voor meer geld van club veranderen. Na vijf jaar in Eindhoven zou hij immers transfervrij naar FC Nurnberg vertrekken. In de zomer van 2013 betaalde Brugge 500.000 euro aan de Duitsers om het boegbeeld van de kampioenenploeg weer binnen te halen.

3

Bij Club Brugge speelde Simons in zijn tien seizoenen steeds met het nummer drie op de rug, maar bij Lommel SK debuteerde hij in het seizoen 1998/1999 met rugnummer 22. Pas een seizoen later, zijn doorbraak, zou hij de drie toebedeeld krijgen en niet meer afgeven. Behalve als hij naar het buitenland trok. Bij PSV speelde hij met het rugnummer zes en bij Nurnberg werd de twee voor hem werd gereserveerd.