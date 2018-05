Motorrijder zwaargewond na keermanoeuvre automobiliste

Ruiselede / Lichtervelde - Een motard uit Lichtervelde raakte zaterdagmiddag zwaargewond bij een ongeval in Ruiselede. De man werd verrast toen een automobiliste die voor hem was gestopt plots een keermanoeuvre deed.

De motorrijder was samen met een vriend onderweg naar een rondrit in Hamme. Langs de Tieltstraat in Ruiselede liep het rond het middaguur verkeerd. Een fotografe die naar een communiefeest moest in dezelfde straat stopte rechts van de weg. Ze was te ver gereden en voerde een keermanoeuvre uit. Daarbij merkte ze de twee motorrijders niet op. Die reden in dezelfde richting en konden de bestelwagen van de vrouw niet meer ontwijken.

De eerste motorrijder, een man uit Lichtervelde, kwam zwaar ten val en belandde met zijn been onder het voertuig. De tweede gleed ook uit tegen de wagen, maar bleef als bij wonder ongedeerd. Het eerste slachtoffer liep volgens de vaststellingen van de mugarts wellicht een beenbreuk en een bekkenbreuk op. Hij werd na een lange verzorging ter plaatse overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurster van de bestelwagen bleef ongedeerd, maar werd even later ook in shock naar het ziekenhuis gebracht. De Tieltstraat was een geruime tijd helemaal afgesloten.

Foto: gsb

Foto: gsb