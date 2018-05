Premier Michel wil dossier zware beroepen nog deze legislatuur afronden

Premier Charles Michel (MR) wil het dossier van de zware beroepen nog afkloppen voor het einde van de legislatuur. Dat zei hij zondag op RTL.

Het voorontwerp van wet wordt deze week nog besproken in het comité A en het beheerscomité van de federale pensioendienst, daarna wordt samen met de sociale partners een lijst van zware beroepen opgesteld, klonk het.

Minister van Penisoenen Daniel Bacquelaine (MR) zei vorige donderdag in de Kamer dat de hervorming op 1 januari 2020 in werking moet treden, zoals voorzien. Michel wil graag nog voor de verkiezingen van mei 2019 landen met het ontwerp. “Ik wil graag deze legislatuur nog een beslissing nemen. We willen dat debat zo breed mogelijk voeren, met alle sociale partners rond de tafel”, zei de premier zondag.

Het dossier rond de zware beroepen is er één dat bijzonder gevoelig ligt, zowel binnen de regering als daarbuiten bij de sociale partners. De centrale vraag is welke beroepen onder de noemer ‘zware beroepen’ vallen. Wie een zwaar beroep heeft, zal ofwel vroeger met pensioen kunnen ofwel een hoger pensioen krijgen.

De criteria voor zware beroepen waren al bekend: fysiek zwaar werk, belastende werkorganisatie (onregelmatige uren) of gevaarlijk werk. Stress kan in rekening worden gebracht als verzwarend criterium. Op elke periode waarin iemand een zwaar beroep heeft uitgeoefend, worden coëfficiënten (1,05 , 1,10 of 1,15) toegepast.