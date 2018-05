Simons start afscheidsmatch in de basis, pak huldigingen voor de match

In zijn afscheidsmatch zal Timmy Simons in de basis starten bij Club Brugge. De 41-jarige middenvelder kreeg in deze play-offs al enkele invalbeurten, maar krijgt van trainer Ivan Leko in zijn allerlaatste wedstrijd tegen AA Gent een plek in de basisploeg. Hij krijgt ook de aanvoerdersband rond de arm. Voor de match zullen er ook een pak huldigingen al plaatsvinden.

Lees ook: records, strafschoppen en prijzen: de carrière van Timmy Simons in 12 indrukwekkende cijfers

Ivan Leko is een man van zijn woord. Nadat de Kroaat eerder deze week liet uitschijnen dat hij de afscheidnemende Timmy Simons in de basis zal laten starten, zet hij de 41-jarige ex-aanvoerder van blauw-zwart ook effectief in de basis. Simons zal centraal op het middenveld naast Ruud Vormer. Ook Denswil staat van bij de aftrap op het veld. Voorin start het aanvalsduo Vossen-Wesley.

Voor de match zullen er bovendien een pak huldigingen plaatsvinden. Limbombe, Leko, Vanaken, Vormer en Wesley zullen in de bloemetjes worden gezet nadat ze eerder deze week individuele prijzen pakte. Het grote huldemoment voor Timmy Simons volgt na de match.

De elf van AA Gent: