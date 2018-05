Paus Franciscus tegen homoseksueel: “God heeft je zo gemaakt en hij houdt van jou”

Een van de slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken in Chili heeft een opmerkelijk privégesprek gehad met paus Franciscus.

Juan Carlos Cruz, die als kind herhaaldelijk werd misbruikt door een van de beruchtste pedofielen van Chili, is naar eigen zeggen (in de positieve zin) geschrokken van het gesprek dat hij onlangs heeft gehad met de paus. Toen de man aan de paus vertelde dat hij homoseksueel is, reageerde Franciscus met een bijzondere boodschap.

“Juan Carlos, dat je homo bent, maakt niet uit. God heeft je zo gemaakt en hij houdt van jou. Mij maakt het niets uit. De paus houdt van jou zoals jij bent. En jij moet gelukkig zijn met wie je bent”, zou hij aan de man gezegd hebben, die over zijn gesprek getuigde in de Spaanse krant El Pais.

Franciscus ligt onder vuur omdat hij begin dit jaar de dader, de Chileense priester Fernando Karadima (87), nog in bescherming nam. Niet veel later kwam echter aan het licht dat verschillende geestelijken in het Latijns-Amerikaanse land veelvuldig kindermisbruik hebben gepleegd. Dat leidde vrijdag tot een ongezien tafereel toen alle 34 bisschoppen van Chili hun ontslag aanboden aan de paus.

Het is overigens niet de eerste keer dat paus Franciscus zich neutraal of positief opstelt tegenover holebi’s. Toen hem in 2013 werd gevraagd wat hij ervan vond dat er “lobbygroepen voor holebirechten” bestaan, zei hij “wie ben ik om daarover te oordelen”.