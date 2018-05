Kapellen -

Heel Kapellen kon niet wachten op de fortengordel, want voor de allereerste keer ooit werd het Fort van Ertbrand opengesteld voor publiek. Dat fort speelde een rol in beide wereldoorlogen, en daarna kwam het in privéhanden. Die eigenaar hield het domein afgesloten om er te jagen. Maar nu is het fort in handen van Natuurpunt, en zo konden de Kapellenaars voor het eerst hun fort eens gaan bekijken.