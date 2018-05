Brasschaat -

Park de Mik in Brasschaat kampt met een schildpaddenplaag... De afgelopen weken zijn heel wat exotische rood- en geelwangschildpadden in de parkvijver achtergelaten. Op een zonnige dag als vandaag kan je de beestjes op de boomstronken zien zitten, in en om de vijver. Het lijkt wel alsof het er steeds meer worden en dat terwijl de beestjes hier eigenlijk niet thuishoren. Ze komen uit Amerika.. maar de dieren verwijderen is zo goed als onmogelijk.