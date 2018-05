Aalst -

SP.A Aalst gaat in oktober naar de kiezer met 'Groene' verruimers. De partij stelt onder andere Paul Nijs op de lijst. Nijs was tot 2016 voorzitter van Groen Aalst. Hij wil naar eigen zeggen meewerken aan een links-progressieve open lijst om het beleid van de stad anders te kleuren. Opvallend: Nijs heeft nog altijd een groene partijkaart en is niet van plan om ooit een lidkaart te kopen van SP.A.