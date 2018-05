Een fluitconcert en zes nederlagen in Play-off 1: Coucke heeft werk voor de boeg op Anderlecht

Anderlecht speelt volgend jaar in de groepsfase van de Europa League. Marc Coucke zal zonder de 20 miljoen van de Champions League een nieuwe ploeg moeten bouwen, want paars-wit verloor thuis ook van Genk (1-2) en eindigt derde met redelijk ontluisterende cijfers. Nooit eerder -bijvoorbeeld - verloor RSCA zes thuismatchen op één seizoen. Een renaissance is broodnodig.