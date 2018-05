Abramovich heeft een probleem: waarom Chelsea-eigenaar zijn ploeg de Cup Final niet zag winnen

De Russische miljardair en eigenaar van voetbalclub Chelsea, Roman Abramovich, heeft al enkele weken geen geldig Brits visum meer. Om die reden was hij niet aanwezig in het stadion toen zijn club zaterdag de finale van de FA Cup won tegen Manchester United. Dat meldt Reuters.

“Dit is een persoonlijke zaak waarover wij geen commentaar zullen geven.” De woordvoerder van Abramovich wilde geen woord kwijt aan Reuters over het feit dat de miljardair langer dan gewoonlijk moet wachten op een nieuw Brits visum, dat hij tijdig heeft aangevraagd.

“Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat het visum geweigerd zal worden, maar het duurt zeker langer dan gebruikelijk”, voegde een bron bij de betrokken diensten nog toe. “We weten zelf niet waarom het zo lang duurt.”

Door de lange wachttijd heeft Abramovich al 2 à 3 weken geen geldig Brits visum meer. Dat verklaart meteen waarom hij niet aanwezig was bij de finale van de Engelse FA Cup, die door Chelsea gewonnen werd tegen Manchester United na een doelpunt van onze landgenoot Eden Hazard.

Of er een verband is tussen het lange wachten van Abramovich en de gespannen diplomatieke banden tussen Londen en Moskou sinds de vergiftiging van ex-spion Sergej Skripal, is onduidelijk.