Morioka reageert op fluitconcert en niet-selectie voor WK, Kara verrast over terugkeer

Voor Ryota Morioka eindigde seizoen fantastische eerste seizoen in België in mineur. De middenvelder werd deze week niet opgenomen in de voorlopige WK-selectie van Japan en mag zijn wereldbekerdroom dus vergeten. Op de koop toe werd Morioka in de competitieafsluiter tegen Genk getrakteerd op een paar serieuze fluitconcerten na een weliswaar erg bleke partij van de Japanner. Kara Mbodji maakte bij Anderlecht na een knieblessure zijn comeback en mag zich opmaken voor zijn eerste WK. "Ik ben verrast dat het mij gelukt is", reageerde hij na de match

Ondanks alle tegenslag meldde Morioka zich na de match zoals altijd keurig bij het Japanse perslegertje om zijn verhaal te doen over een paar moeilijke dagen. “In de eerste plaats ben ik teleurgesteld voor het team. We wilden graag die tweede plaats maar dat is ons jammer genoeg niet gelukt.”

“Dat ik niet naar Rusland mag? Tja, natuurlijk was ik erg ontgoocheld toen ik het nieuws vernam. Ik was er graag bij geweest. Toch hoop ik dat Japan het goed doet. Ik ga alle matchen kijken. Japan speelt in de groepsfase tegen Senegal met Kara en Polen met Teo. Als ze die twee matchen winnen kan ik daarmee uitpakken als ik ze terugzie na het WK. Ik wens hen veel succes maar ik hoop dat ze verliezen tegen Japan.”

Kara verrast over terugkeer

Verder maakte Kara Mbodji zijn comeback na een zware knieblessure. Net niet op tijd om Anderlecht nog aan een ticket voor de voorrondes van de Champions League te helpen maar wel om Senegal naar een geslaagd WK te leiden. De 51-voudig international liep de afgelopen maanden een race tegen de klok na twee operaties aan de knie maar mag zich zonder ongelukken wel opmaken voor zijn eerste WK.

“Het was mijn doel om terug te keren voor het einde van het seizoen maar ik ben zelf verrast dat het mij gelukt is”, sprak Kara na de match. “Na twee operaties in drie maanden was ik zelf wat pessimistisch geworden en dacht ik dat ik het niet zou halen. Maar ik ben keihard blijven werken. Ik trainde drie keer per dag om terug te keren. Ik heb alles gedaan wat nodig was om hier te kunnen staan.”

Als beloning voor al dat harde labeur mag Kara straks naar het WK. “Ik stond altijd in contact met de bondscoach. Ik wilde me niet forceren om naar het WK te kunnen en ben altijd eerlijk met hem geweest. Gelukkig ben ik net op tijd terug fit. Of jullie mij in de achtste finales terugzien tegen de Rode Duivels? (lachje) Dat zullen we dan wel zien.”