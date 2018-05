Timmy Simons krijgt groots afscheid: “Mooiste moment van mijn carrière”

Afgeklokt. Op zijn 41ste, na 23 jaar voetbalcarrière en meegespeeld in maar liefst 1023 wedstrijden heeft Timmy Simons vandaag zijn voetbalschoenen aan Maarten gegeven. Met een nederlaag, maar vooral met veel emotie. “Het is zover, jongens”, zucht hij in een eerste reactie. “Maar je kunt niet op een betere manier afscheid nemen.”