Duizenden lezers stuurden hun WK-selectie in, 97% neemt Nainggolan mee

De WK-selectie, daar draait het vandaag allemaal om. Vanaf 12u vertelt bondscoach Roberto Martinez welke 23 spelers hij meeneemt naar het WK in Rusland -dat kunt u live volgen op onze site en app. Het grootste discussiepunt: neemt hij Radja Nainggolan mee of niet? Als het van u afhangt wel: in 97% van de meer dan 10.000 selecties die u afgelopen week instuurde is een plekje voor Il Ninja voorzien.