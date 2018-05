AA Gent-coach Yves Vanderhaeghe fier na stunt in Brugge en vierde plaats in Play-off 1

AA Gent is er na een bewogen seizoen en Play-off 1 in geslaagd om zich via de vierde plaats te kwalificeren voor de voorrondes van de Europa League. Het moest daarvoor wel zélf winnen in Brugge (0-1), want Genk klopte Anderlecht. De Buffalo’s pakten tegen Anderlecht en Club twaalf op twaalf in Play-off 1 en stranden zo op één punt van derde Anderlecht. “Niemand wilde nog een week langer doorgaan”, zei trainer Yves Vanderhaeghe.