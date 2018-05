Politie presenteert juwelenbuit van 30 woninginbraken: herkent u iets op een van de 86 foto’s?

De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft een fotoalbum aangemaakt van de juwelenbuit van 30 woninginbraken in heel het land. De horloges, hangers, oorbellen en andere juwelen zijn gevonden bij huiszoekingen.

In maart 2018 is een Albanese inbrekersbende, die actief was in heel Vlaanderen, gearresteerd. De concrete aanleiding was een woninginbraak in Tisselt in december 2017, en gerelateerde camerabeelden.

In het onderzoek kunnen een 30-tal woninginbraken in steden en gemeenten over heel België gelinkt worden aan de bende (Willebroek, Puurs, Bornem, Sint-Amands, Brasschaat, Schilde, Ekeren, Kontich, Landen, Deinze, Gembloux en Ath). In maart van dit jaar vonden er gelijktijdig in België en Albanië talrijke huiszoekingen plaats. Bij vijf huiszoekingen in België (Brussel, Neerpelt en Gent) werden 5 personen met Albanese nationaliteit gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hun aanhouding bevestigde.

Bij de huiszoekingen werden er drie personenwagens (twee BMW’s en één Mercedes), een aanzienlijke geldsom (5000 euro) en juwelen in beslag genomen.

Ook in Albanië voerde de plaatselijke politie, bijgestaan door Mechelse rechercheurs, huiszoekingen uit in Tirana en Kruje, waarbij ook een grote partij juwelen in beslag werd genomen. Drie Albanezen werden gearresteerd en zullen in hun thuisland berecht worden. De juwelen, zowel teruggevonden in Albanië als België, werden door de politie geïnventariseerd. Daar waar er duidelijkheid bestond over de slachtoffers werd er door de speurders contact met hen opgenomen.

Maar een groot deel van de benadeelden kon nog niet geïdentificeerd worden en daarom publiceert lokale politie Mechelen-Willebroek de foto’s van de teruggevonden juwelen nu op haar website. Slachtoffers die menen hun goederen te herkennen kunnen contact opnemen met de rechercheurs via recherche@pzmewi.be Telefonisch kan dat via 015/46.42.39.

Bekijk hier de beelden van de teruggevonden juwelen: