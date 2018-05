Erdogan doet oproep aan Europese Turken: “Zijn jullie bereid om mij te steunen met een recordaantal stemmen?”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft een oproep gelanceerd voor Europese Turken. Erdogan wil dat ze op hem stemmen bij de volgende verkiezingen en dat ze zelf een actieve rol spelen op het politieke toneel van het land waar ze wonen.

De Bosnische hoofdstad Sarajevo heeft Erdogan zondag een verkiezingsbijeenkomst gehouden. In het bijzijn van meer dan tienduizend aanhangers vroeg de Turkse president om electorale steun.

“Zijn jullie bereid om mij te steunen met een recordaantal stemmen”, klonk het. “Zijn jullie bereid om terreurorganisaties een Ottomaans pak rammel te verkopen?”

Verder benadrukte Erdogan het belang van Europese Turken die een actieve rol spelen in de politiek. “Ik heb maar één goede raad: neem de nationaliteit aan van het land waar je woont en ga een actieve rol spelen op het politieke toneel. Word lid van het parlement. Maar bescherm jullie taal en jullie religie, want zonder die zaken zijn jullie verloren.”

Noodtoestand

De speerpunten die Erdogan aanhaalde voor de verkiezingen van 24 juni, waren economische groei en meer investeringen. Tegelijkertijd beloofde de Turkse president dat zijn partij, de AKP, zich zou blijven inzetten voor de democratie.

In Turkije is intussen bijna twee jaar de noodtoestand van kracht na een staatsgreep in juli 2016. Tienduizenden mensen, waaronder tientallen journalisten, werden in de gevangenis opgesloten. Ondertussen werden 130.000 ambtenaren, rechters, leerkrachten en militairen, bij decreet ontslagen.