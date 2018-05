Chileense bisschop schorst twaalf priesters wegens sexting met minderjarigen

In Chili heeft de bisschop van Rancagua, Alejandro Goic, twaalf priesters geschorst nadat ze in een reportage van de zender T13 ervan werden beschuldigd seksuele berichten te hebben gestuurd naar minderjarigen. Goic zegt dat hij al informatie over het wangedrag had gekregen en verontschuldigde zich omdat hij niet sneller heeft gehandeld.