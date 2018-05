Twaalf burgers omgekomen bij schietpartij in Mali

Archieffoto: de premier van Mali, Soumeylou Boubeye Maiga, brengt op 9 mei een bezoek aan Menaka, waar tientallen burgers gedood werden in aanvallen door jihadisten. Foto: AFP

In het noorden van Mali, dicht bij de grens met Burkina Faso, zijn zaterdag minstens twaalf mensen omgekomen op een markt. Dat gebeurde nadat de situatie escaleerde na een aanval op een militair van de troepenmacht van de G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanië en Tsjaad).

Volgens het commando van de G5 Sahel werd een van zijn soldaten op de markt in Boulékessi aangevallen door een gewapende man. Wat daarna precies gebeurde, is nog onduidelijk, omdat de communicatie met het gebied moeizaam verloopt. Wel is geweten dat minstens twaalf burgers omkwamen, maar dat aantal ligt mogelijk nog hoger. “Een onderzoek moet uitklaren hoe de burgers zijn gedood en wie op de militair heeft geschoten”, zegt een bron binnen de G5 Sahel.

In het noorden van Mali zijn jihadisten actief.